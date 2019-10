برلماني: تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية أحد مخرجات اجتماع القاهرة الأخير

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب ناصر النعاس، مشاركة نخبة من الليبيين في المؤتمر الوطني الموسع بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وقال النعاس إن اللجنة المشكلة من عدد من النواب للتحضير للمؤتمر ستجتمع لاحقاً وتختار من سيشارك في هذا الملتقى كما أنها ستضع المحاور الرئيسية التي سيتم مناقشتها.

وكان مؤتمر المصالحة الوطنية ضمن مخرجات اجتماع القاهرة 2 الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي.

