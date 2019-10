المتوسط:

قال آمر محور عين زارة التابع لقوات الجيش اللواء، فوزي المنصوري، إن ميليشيات الوفاق نفذت محاولات يائسة لاستعادة مناطق فقدت السيطرة عليها عبر هجمات على غالبية محاور القتال في طرابلس، مؤكد تصدي قوات الجيش لها.

وأضاف المنصوري، في تصريح صحفي، أن قوات “الجيش” نجحت في صد هجمات لميليشيات الوفاق على محاور القتال في عين زارة والخلاطات ومعسكر اليرموك ومناطق في محيط الساعدية بضواحي العاصمة بعد اشتباكات عنيفة.

The post «المنصوري»: فشل خُطة ميليشيات الوفاق في الهجوم على بعض المحاور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية