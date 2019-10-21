المرتبات حتى سبتمبر: 4.93 مليار دينار إنفاق «المركزي» بالبيضاء و 15.58 مليار من «المركزي» بطرابلس

أظهرت أرقام رسمية في تقرير صادر عن المصرف المركزي بالبيضاء أن الإنفاق على قيمة المرتبات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 4 مليارات و751 مليون دينار من «مركزي البيضاء» بنسبة 23% من إجمالي الإنفاق على المرتبات البالغ 20.33 مليار دينار، بينما وصلت قيمة المرتبات من «مركزي طرابلس» إلى 15 مليار و583 مليون دينار.

لكن التقرير الصادر أمس الأحد، عاد ليؤكد أن نسبة مخصصات المرتبات ارتفعت إلى 31 % بعد تلقي 177 مليون دينار من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، مشيرًا إلى أنها «في إطار النسبة المالية التي تتناسب مع عدد سكان الإقليم» وبذلك يصل إجمالي المرتبات بالبيضاء إلى نحو 4.93 مليار دينار.

يذكر أن بيان المصرف المركزي بطرابلس قال في وقت سابق إن إجمالي النفقات الفعلية على بند المرتبات وصل إلى 15 مليار و 883 مليون دينار، بفارق 300 مليون دينار عما ذكره المركزي بالبيضاء.

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والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، إن المنطقة الشرقية من ليبيا «لا تتلقى سوى نحو 126 مليون دولار شهريًّا لدفع الرواتب لموظفي القطاعات العامة، على الرغم من امتلاكها معظم منشآت النفط»، موضحا في تصريحات إلى وكالة «أسوشيتدبرس» أن الحكومة الموقتة لجأت إلى القروض لمواصلة مهامها الإدارية مثل توفير الخدمات الصحية وغيرها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن النفقات التسييرية بلغت 5 مليار و807 ملايين دينار من «مركزي طرابلس»، و 3 مليارات و 58 مليون دينار من مركزي بنغازي، فيما أوضح التقرير أن «المركزي» بالبيضاء لم يسجل أي نفقات سواء في بند التنمية أو الدعم، وبالتالي يصل إجمالي الإنفاق في البيضاء إلى 7 مليارات و809 ملايين دينار، مقابل 28.95 مليار دينار سجلها «المركزي» بطرابلس.

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