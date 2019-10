تفاصيل اجتماع مدير أمن أجدابيا بأعضاء وحدات قسم المرور

المتوسط:

اجتمع صباح اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر مدير الأمن العميد الصادق مفتاح اللواطي بجميع وحدات قسم المرور بمديرية أمن أجدابيا للنظر في بعض النواقص لديهم والاستماع لرؤساء الوحدات وكيفية حلحلة العوائق التي تواجه وحدات قسم المرور بمديرية أمن اجدابيا.

وقرر مدير الأمن برفع المعاناة على المواطن بما يخص رخص القيادة باستعمال الآلية نوع (كانتر) الخاصة بقسم الخدمات بالمديرية على أن يستعملها المواطن في امتحان الرخص مجانا.

