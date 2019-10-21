القضاء على إرهابي قام بإدخال صواريخ حرارية إلى الجزائر عبر ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي مقتل الإرهابي الجزائري المدعو “مراد بن حمادي الشايب” المكنى بــ “عوف المهاجر” .

السليطي قال إن وحدات الجيش التونسي تمكنت بالاشتراك مع وحدات الحرس أمس الأحد في عملية استباقية بمرتفعات القصرين في جبل سيف العنبة من القضاء على الإرهابي وإصابة آخر معه .

وكشف المسؤول أن الإرهابي قام بإدخال الصواريخ الحرارية إلى الجزائر عبر ليبيا إضافة إلى حيازته على أموال تعود لكتيبة عقبة بن نافع وعدد من الخرائط العسكرية للمنطقة.

وأشار إلى أن الإرهابي هو شقيق الإرهابي “لقمان أبو صخر” القيادي في كتيبة (عقبة نافع)، التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تم القضاء عليه في سنة 2015.

من جهتها، أعلنت الداخلية التونسية أن الإرهابي المقضي عليه من أخطر القيادات وأكثرها دموية.

وأضافت الداخلية أن الإرهابي شارك في عديد العمليات التي استهدفت الوحدات الأمنية والعسكرية في تونس منذ 2013، ومن أهمها عملية سيدي علي بن عون (سنة 2013)، عملية هنشير التلة 1 (سنة 2013)، عملية الهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق (سنة2014)، عملية هنشير التلة 2 (سنة 2014)، استهداف دورية عسكرية بجبال ورغة ولاية الكاف (سنة 2014)، استهداف دورية عسكرية بنبر ولاية الكاف (سنة 2014)، استهداف دورية تابعة للحرس الوطني ببولعابة ولاية القصرين (سنة 2015)، كمين لتشكيلتين عسكريين بجبل مغيلة ( أفريل ونوفمبر 2015)، استهداف مدرعة عسكرية بجبل سمامة (سنة 2016)، عملية تصفية المواطن “الامجد القريري” واستشهاده (سنة 2018)، استهداف مدرعة عسكرية (سنة 2019)، هذا إضافة إلى قيامه بزرع الألغام بجبال ولاية القصرين ومداهمة المنازل المتاخمة لجبال القصرين والاستيلاء على المؤونة.

وتواجه تونس منذ مايو 2011 أعمالا ارهابية تكثفت سنة 2013، وأدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين من السياح الأجانب خاصة.

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