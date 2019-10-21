إنقاذ 126 مهاجرا بالقرب من سواحل ليبيا

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الاثنين، إنقاذ (126) مهاجر غير شرعي من على متن قارب مطاطي، على بعد حوالي (50) شمال شرق القره بوللي.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أنه وبناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غ ش، أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس، في مهمة بحث وإنقاذ، وتم إنقاذ قارب مطاطي عليه (126) مهاجر غير شرعي من بينهم (4) امرأة، و(4) طفلين، وذلك على بعد حوالي (50) شمال شرق القره بوللي، لافتا إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء شارع الزاوية.

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