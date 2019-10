جولة تفقدية لعميد سرت بمكتب خدمات اتصالات هاتف ليبيا

المتوسط:

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم بجولة عمل تفقدية لمكتب خدمات اتصالات شركة هاتف ليبيا بسرت.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية إنَّ جولة عميد البلدية برفقة رئيس مكتب الاتصالات بسرت أحمد يوسف اطلعو خلالها على المجهودات التى يقوم به المكتب ببلدية سرت

واطلع عميد البلدية على سير عمل المنظومات الناقلة لمنظومات المصارف التجارية العاملة بسرت ومنظومة فرع مصلحة جوازات سرت وكذلك شركات بيع الخدمة المتمثلة في شركات لبييانا والمدار وليبيا للاتصالات

كما اطلع عميد بلدية سرت على مشروع تركيب وتطوير الهاتف الريفي بسرت والاطلاع على المعدات والمواد التى وصلت لمخازن الهاتف الريفى.

وشملت الجولة إدارة هاتف ليبيا بسرت والمقسم الجديد والإدارة التجارية والهاتف الريفي والمباني التابعة لمكتب اتصالات سرت.

