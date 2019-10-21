الشعبية القديمة في تيجي “معاناة بلا حلول”

رصدت كاميرا 218 أزقة ومساكن قديمة أكل عليها الدهر وشرب في الشعبية القديمة في تيجي لتنقل لكم ما يعانيه أهالي المدينة ممن يسكنون الحي الشعبي المعروف بالشعبية القديمة، من تهالك في مساكنهم القديمة التي تم إنشاؤها عام 1964.

ويقيم السكان منذ ذلك الحين في هذا الحي إلا أن الوضع الذي تشهده هذه المساكن يحتاج إلى تدخل من ذوي الاختصاص لمعالجة المختنقات التي يعانونها وخاصة في فصل الشتاء عند هطول الغيث النافع.

وكما تبين الصور فإن المساكن لم تعد صالحة للاستعمال؛ فالأسقف متهالكة والتشققات كبيرة والعمر الافتراضي لهذه المنازل لم يعد يسمح لها بمقاومة عوامل الطبيعة.

ويفتقد الأهالي للعصب الرئيسي للحياة فلا خطوط الكهرباء منتظمة ولا شبكة مياه الشرب صالحة، وما يزيد الوضع مأساة أن لا حلول قريبة تنتشلهم من حياة سئموا مصارعتها وحدهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية