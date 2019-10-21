المنصوري: قوات الوفاق تحاول استعادة السيطرة على مناطق فقدتها بمحاور طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر محور عين زارة التابع لقوات الجيش، اللواء فوزي المنصوري، إن قوات الوفاق المعترف بها دوليًا حاولت التقدم لاستعادة مناطق فقدت السيطرة عليها في عدد من المحاور صباح اليوم الإثنين لكن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم .

وأضاف المنصوري، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”، أن قوات الجيش نجحت في صد هجمات الوفاق على محاور القتال في عين زارة، والخلاطات، ومعسكر اليرموك، ومناطق في محيط الساعدية بضواحي العاصمة.

وكانت كتيبة طارق بن زياد، التابعة لقوات الجيش، أعلنت أن وحداتها العسكرية المُشتركة، خاضت معارك شرسة، تسببت في اختراق واقتحام مواقع قوات الوفاق على مشارف منطقة صلاح الدين، وتكبيده خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وتابعت الكتيبة في بيان لمكتبها الإعلامي، أنه بعد السيطرة على هذه المواقع تم التعرف على عددٍ من الجُثث، موضحة أنها لأفراد الجماعات الإرهابية المُنتمية لمجلس شورى بنغازي .

وأضافت أن القوات التابعة لها، تمكنت من السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة في محاور أخرى، سيتم الإعلان عنها فور صدور التعليمات بذلك، مؤكدة أن العمليات العسكرية مُستمرّة في كافة محاور العاصمة.

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