وزارة التعليم تمدد فترة التقديم للكليات والمعاهد

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن تمديد فترة التسجيل للانتساب بالكليات الجامعية والتقنية والمعاهد العليا، للطبة الناجحين بالشهادة الثانوية للدور الأول 2018-2019 إلى مساء يوم الأربعاء.

وكان المركز أعلن فتح منظومة تسجيل رغبات الطلاب في الانتساب لمختلف الكليات الجامعية والتقنية والمعاهد العليا، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى يوم الإثنين القادم على تمام الساعة 12 ظهراً.

وأوضحت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه تم توزيع القدرة الاستيعابية الإجمالية لكل كلية أو معهد على فترتين أو فرصتين متساويتين من حيث عدد الطلبة الممكن قبولهم في كل فرصة أو فترة.

