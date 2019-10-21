الهلال الأحمر بنغازي يوصل مساعدات لـ “بن غشير”

وصلت الأحد إلى منطقة قصر بن غشير أولى دفعات المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الليبي بنغازي والصليب الأحمر الدولي بعد ما يزيد على ستة أشهر من المعارك جنوب طرابلس.

‏وتتمثل الشحنة التي وصلت في بعض المفروشات والأواني والمعونات الإنسانية والأدوية والمعدات الطبية ومواد التنظيف، ومن شأنها أن تسهم في رفع المعاناة عن مواطنين كثر نزحوا من مناطق الاشتباكات ولم يصلهم أي نوع من المساعدات طيلة هذه الأشهر.

‏وأكد رئيس مجلس الحكماء والأعيان بقصر بن غشير أن المساعدات ستوزع وفق آلية ستعتمد اليوم لتصل لكافة محتاجيها.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير أن هذه القوافل ستتوالى مؤكدا وصول دفعات أخرى من المساعدات تباعا إلى المنطقة خدمة للمواطنين الذين وقفوا إلى جانب قوات الجيش في حربها للقضاء على المجموعات المسلحة.

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