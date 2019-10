اجتماع بـ «محلي الوفاق» يستعرض أوجه صرف البلديات

المتوسط:

عقد اليوم الاثنين الموافق 21/10/2019 اللجنة المشكلة بموجب القرار (101) لسنة 2018 م، اجتماعها الدوري التاسع برئاسة رياض الشريف مدير إدارة المرافق المحلية.

وتناول الاجتماع استعراض ماجاء بمحضر الاجتماع الثامنة، وأيضا دراسة ما جاء بإشارة وزير الحكم المحلي علي الكتابين الموجه له.

وناقشت اللجنة المشكلة بدراسة ردود البلديات التي وافت اللجنة بالنماذج الخاصة بأوجه الصرف وكيفية التعامل مع البلديات التي لم تواف اللجنة بالمستندات الخاصة بأوجه الصرف بعد انقضاء المدة المحددة من قبل الوزير ومناقشة آلية خطوات عمل اللجنة بالمرحلة القادمة وما يستجد من أعمال.

