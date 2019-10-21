قوات الجيش تقتحم تمركزات قوات الوفاق بمنطقة صلاح الدين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت كتيبة طارق بن زياد، التابعة لقوات الجيش الوطني، أن وحداتها العسكرية المشتركة، خاضت معارك شرسة، تسببت في اختراق واقتحام مواقع قوات الوفاق على مشارف منطقة صلاح الدين، وتكبيده خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وتابعت الكتيبة في بيان لمكتبها الإعلامي، أنه بعد السيطرة على هذه المواقع تم التعرف على عدد من الجثث، موضحة أنها لأفراد الجماعات الإرهابية المُنتمية لمجلس شورى بنغازي .

وأضافت أن القوات التابعة لها، تمكنت من السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة في محاور أخرى، سيتم الإعلان عنها فور صدور التعليمات بذلك، مؤكدة أن العمليات العسكرية مُستمرّة في كافة محاور العاصمة .

واختتمت كتيبة طارق بن زياد، أن مقاتلات السلاح الجوي تستهدف عددًا من المواقع، بضربات جوية دقيقة كانت وراء تسهيل عمليات الاقتحام لقوات المُشاة، مُستدركة: “نلتزم بالحفاظ على السرية داخل المحاور سيرًا بما يأتينا من تعليمات”.

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