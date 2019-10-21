إنقاذ 126 مهاجرا بينهم نساء وأطفال شمال شرق القره بوللي

طرابلس-العنوان

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل، أمس الأحد، من انقاذ 126 مهاجرا غير شرعيين كانوا على متن قارب مطاطي، بينهم 4 نساء، و4 أطفال.

وقال مكتب الإعلام والثقافية البحرية، في بيان، “أنه بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل بطرابلس في مهمة بحث وإنقاذ.”

وأوضح المكتب أن المهاجرين على القارب المطاطي من جنسيات أفريقية مختلفة، وكان قاربهم على بعد نحو 50 ميلا شمال شرق القره بوللي.

وأشار البيان إلى أن المهاجرين نقلوا إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، حيث تلقوا المساعدات الطبية، ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مركز إيواء شارع الزاوية.

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