اختتام اجتماعات وفد النواب في القاهرة

اختتم أعضاء مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس فوزي النويري، اجتماعاتهم بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد، بتكريم اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي على ما يبذلونه من جهد ومساعي حثيثة من أجل توحيد مجلس النواب بصفته الممثل الشرعي للشعب الليبي.

ويأتي ذلك في إطار مجهودات جمهورية مصر العربية رئاسة وبرلماناً من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا وتحقيق إرادة الشعب الليبي ودعم السلطة الشرعية في ليبيا في كافة المحافل الدولية.

وقدم النائب لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، درع تكريمي لرئيس اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي، شاكراً لهم وللرئيس عبدالفتاح السيسي، والبرلمان المصري كرم الضيافة والدعم الذي تقدمه الشقيقة جمهورية مصر العربية لليبيا وشعبها.

