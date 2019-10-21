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العريبي: مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت رعاية الأمم المتحدة أهم مخرجات القاهرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن إجتماع القاهرة استهدف بالأساس توحيد مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي المنتخب والوحيد للشعب الليبي وذلك من خلال الاتفاق على مدينة محايدة تشهد اجتماعاً موحداً للمجلس بدلا من طبرق أو طرابلس التي يعقد بها بعض النواب ما يسمونه غرفة أخرى للمجلس.

العريبي أشار في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” أمس الأحد إلى أن أهم ما خرج عن اجتماعات القاهرة هو مبادرة الاجتماع الموحد التي سترعاها الأمم المتحدة وبدعم من البعثة الأممية لمناقشة مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وأن يكون للبرلمان الكلمة النهائية في منح هذه الحكومة الشرعية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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