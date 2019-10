تونس تكشف عن إرهابي أدخل صواريخ حرارية إلى الجزائر عبر ليبيا

المتوسط:

قال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، العقيد حسام الدين الجبابلي، إن الإرهابي مراد بن حمادي الشايب، قام بإدخال الصواريخ الحرارية إلى الجزائر عبر ليبيا إضافة إلى أنه استحوز على أموال كتيبة “عقبة بن نافع” وعديد الخرائط.

وأضاف في تصريحات إذاعية صباح اليوم الإثنين أنه تم تنصيب الشايب أميرا لكتيبة “عقبة بن نافع” بعد القضاء على شقيقه لقمان أبو صخر.

وتابع أن عمليات الوحدات الأمنية والعسكرية متواصلة في محيط المكان وفي أعماق جبل سيف العنبة بسبيبة من ولاية القصرين.

