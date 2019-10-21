بالأسماء.. مقتل 15 مسلحا في اشتباكات بجنوب طرابلس

كشف مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، عن قائمة بأسماء قتلى الجماعات المسلحة الذين سقطوا خلال اشتباكات ضد قوات الجيش الليبي، أمس الأحد، في معارك جنوب العاصمة طرابلس.

وبين المصدر-الذي فضل ذكر اسمه-أن القتلى هم، “نبيل فرج الزريقي (مصراتة)، علي مصباح الإمام. (مصراتة)، علي سالم دحيدح. (مصراتة)، محمد حسين اسويسي (مصراتة)، علي سالم التاجوري. (مصراتة)، محسن شكري قدح. (مصراتة)، أحمد علي الأمين (مصراتة)، إبراهيم محمد الشاوش (مصراتة)، يوسف عبد الناصر بالنور (مصراتة)، سعدي المهشهش (مصراتة)، عبدالسلام محمد الشيباني (الزاوية)، المعتصم بالله الحراري (الزاوية)، علي رجب المليان (زليتن)، أحمد دغيم (طرابلس-جويلي)، مهند” الجوارح (حادث سير-جويلي).

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

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