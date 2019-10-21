معيتيق يطالب شركات توزيع الوقود بإعادة تأهيل محطات التوزيع

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد عمر معيتيق أمس الأحد برؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود ” البريقة، الراحلة ، نفط ليبيا، الشرارة الذهبية” الذين استعرضوا أمامه الخطوات المتخذة لمعالجة القصور في أدائها للحد من أزمات التوزيع المتكررة.

اللقاء تم خلاله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس التوضيح أن الإجراءات العاجلة التي اتخذوها أسهمت في معالجة جزء من الأزمة طيلة الأسابيع الماضية. بدوره شدد معيتيق على ضرورة البدء المباشر لإعادة تأهيل محطات الوقود لضمان انسياب كميات كافية منه بشكل منتظم لمحطات التوزيع واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي مختنقات التزود مستقبلاً. وتم الاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات بشكل دوري لمتابعة آخر مستجدات توزيع الوقود والمشاكل التي تعترضه.

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