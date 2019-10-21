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المفوضية الأوربية تقدم مساعدات بـ 2 مليون يورو لليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 2 مليون يورو لمساعدة المحتاجين في ليبيا ستغطي المساعدة خدمات الرعاية الصحية الطارئة، والغذاء.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له التزامه بدعم أشد الفئات ضعفا في ليبيا التي عانت لسنوات من الصراع، مشيرا إلى أن هذا التمويل الإضافي سيساعد الشركاء في المجال الإنساني على مواصلة تقديم المساعدات في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأضاف البيان أنه سيتم رصد تمويل الاتحاد الأوروبي عن كثب وتوجيهه من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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