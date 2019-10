المتوسط:

أكد الناطق الرسمي باسم الغرف الأمنية المشتركة سبها ومنسق الغرف، خالد الطرشاني، أن الأنباء المتداولة بشأن الهجوم على قاعدة تمنهنت الجوية، عارية تماما عن الصحة.

وقال الطرشاني، “إن النيران اشتعلت في أحد الحاويات الفارغة ما أثار خوف المواطنين”.

وأكد الفطرشاني أنه تم السيطرة على الحريق ولا يوجد أي أضرار بشرية، مشيرا إلى أن الأضرار مادية فقط.

