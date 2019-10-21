آمر منطقة الخليج العسكرية: حكومة السراج تحاول عرقلة عملية فرض القانون في الجنوب

ليبيا – قال آمر منطقة الخليج العسكرية المكلف العقيد عقيلة الحسوني إن الجيش الوطني يعمل على تأمين منطقة الهلال النفطي لحماية مقدرات وقوت الليبيين.

الحسوني أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أن منطقة الخليج العسكرية هي منطقة حيوية حيث تتركز فيها أغلب الموانئ في منطقة الهلال النفطي التي تضم نحو 60% من احتياطي النفط الليبي.

وتابع الحسوني أن القوات المسلحة تعمل على تأمين الهلال النفطي لحماية مقدرات الشعب الليبي من المجموعات الإرهابية بقيادة تنظيم الإخوان الذين عاثوا في البلاد والثروات الفساد.

وفيما يتعلق بالتخوف من تسلسل المجموعات الإرهابية من الجنوب إلى منطقة الهلال النفطي قال العقيد الحسوني: “القوات المسلحة بادرت بالذهاب إلى أماكن وجود هذه المجموعات وهذه الجماعات لا تشكل أي خطر علينا وقواتنا في استعداد تام لمواجهتها في أي مكان تذهب إليه”.

وشدد الحسوني على أن المجموعات الإرهابية المتحالفة مع العصابات التشادية والمدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تحاول زعزعة أمن المنطقة الجنوبية التي عاد إليها الاستقرار والأمن نسبيا بعد عمليات القوات المسلحة عملية فرض القانون التي قضت على كل العصابات المسلحة والخارجة عن القانون التي كانت تمارس أبشع أنواع الجريمة والابتزاز في حق أهالي المنطقة الجنوبية.

وفيما يتعلق بالتحشيدات العسكرية للجيش بالقرب من مدينة سرت،لفت العقيد الحسوني إلى أن مدينة سرت تشكل أهمية استراتيجية وموقعا مهما جدا لمجريات العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس وذلك لقربها من مدينة مصراتة التي توجد بها قواعد للطيران التركي المسير التابع للمليشيات.

كما أكد أن دعم القوات المسلحة لمدينة سرت يُعَد حماية لظهور القوات المسلحة الموجودة على تخوم العاصمة.

أما عن مجريات المعارك العسكرية بالعاصمة طرابلس،أشار الحسوني إلى أن تحرير مدينة طرابلس من المليشيات هو مسألة وقت فقط وأن القوات المسلحة تسير وفق خطة واستراتيجية معينة في استنزاف القدرة القتالية لهذه المليشيات وسحبها خارج المدينة حماية للمدنيين وحفاظا على المنشآت الحيوية بالعاصمة.

آمر منطقة الخليج العسكري إختتم حديثه بالقول:”القوات المسلحة كان يمكنها الدخول إلى قلب العاصمة خلال 48 ساعة فقط، لكن حياة المدنيين هي من تؤخر حسم المعركة”.

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