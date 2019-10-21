الثني يفتتح المكاتب الجديدة للسجل المدني بمنطقتي القوارشة والصابري

ليبيا – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد مكتبي السجل المدني بالقوارشة والصابري التابعين لفرع مصلحة الاحوال المدنية بنغازي بعد إنشاء الأول وإتمام صيانة الثاني.

افتتاح مكاتب هذ المصلحة التابعة لوزارة الداخلية يأتي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة ضمن مشاريع الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي.



وأنشأ مكتب السجل المدني القوارشة وفقا لأعلى المواصفات حيث جهزت الحكومة المؤقتة المقر بأحدث المواصفات والتجهيزات خدمة للمواطنين من خلال هذه المصلحة التي تحوي سجلاتهم المدنية وأرقامهم الوطنية وجنسياتهم الليبية.



كما شهد مكتب السجل المدني الصابري وهو الأكبر في مدينة بنغازي صيانة ضخمة بعد تعرضه للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية إبان سيطرتها على المنطقة.



وأكد الثني خلال مراسم الافتتاح على أهمية المصلحة لما تمثله من حصن منيع للحفاظ على الهوية الوطنية والأمن القومي الليبي.

وشارك في مراسم الافتتاح وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري ورئيس فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي العقيد أسامة الدرسي.



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