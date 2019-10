«مديرية شحات» تصدر تعليماتها بوقف الاعتداءات على الأراضي الزراعية

المتوسط:

قام مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج، بإصدار تعليماته للمراكز والأقسام التابعة للمديرية للتنسيق مع مراكز الشرطة الزراعية كل حسب أخصاصة المكاني، وذلك لإيقاف الاعتداءات التي تقع بالمخالفة للتشريعات النافذة فيما يتعلق بحماية الأراضي الزراعية والغابات والبيئة المحيطة ومعاقبة مرتكبيها.

ويأتي ذلك بناء علي الاتفاق المبرم بين معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف و وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، بشأن إمكانية إقامة غرفة مشتركة بين جهاز الشرطة الزراعية ومديرية الأمن بمناطق الجبل الأخضر لمنع الاعتداءات علي الأرضي الزراعية والغابات.

