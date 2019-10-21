خلال لقائه بوفد الرحيبات.. السراج: يجب إرساء نظام اللامركزية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاثنين، مع وفد من أعضاء المجلس البلدي الرحيبات رفقة عضو مجلس الدولة نوح المالطي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحث ما عرضه الوفد من مطالب تتعلق باحتياجات بلدية الرحيبات، وسبل حلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه.

وأعطى السراج، خلال اللقاء تعليماته باتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الخصوص وفقا للإمكانيات المتاحة.

وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لما يبذله السراج، من جهد في تلبية احتياجات البلديات بمختلف المناطق، ومن جهته أكد السراج على أهمية إرساء نظام اللامركزية حسب الدراسات المعدة لذلك، موضحاً ما اتخذته الحكومة من خطوات في هذا الاتجاه.

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