«السراج» يبحث مع أعضاء مجلس الرحيبات احتياجات البلدية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس أعضاء المجلس البلدي الرحيبات برفقة عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي.

وبحث الاجتماع ما عرضه الوفد من مطالب تتعلق باحتياجات بلدية الرحيبات، وسبل حلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه.

وأعطى السراج، تعليماته باتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الخصوص وفقا للإمكانيات المتاحة.

وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لما يبذله السراج، من جهد في تلبية احتياجات البلديات بمختلف المناطق، من جهته أكد السراج، على أهمية إرساء نظام اللامركزية حسب الدراسات المعدة لذلك، موضحاً ما اتخذته الحكومة من خطوات في هذا الاتجاه.

