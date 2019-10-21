في ذكراه.. 10 معلومات عن عزالدين الهنشيري

1) هو عزالدين محمد الهنشيري من أبناء قبيلة ترهونة المجاهدة ،

2) ولد في 27 ابريل 1952 بترهونة في أسرة وفية للإنتماء الوطني

3) درس في جامعة الفاتح كلية الهندسة قسم هندسة الاتصالات وتخرج منها سنة 1975

4) انخرط مبكرا في النشاط السياسي من خلال إعتناقه للفكر الجماهيري ،كان من بين الطلاب الذي شاركوا في حركة السادس من ابريل الطلابية

5)تزوج يوم 14 يوليو 1978 من السيدة محرزية بشير الشريف

6) أنجب سبعة من الابناء هم محمد وعائشة و هند ومصعب واحمد واسماء والمعتصم بالله

7) عمل امين العدل واثبت جدارته امينا للمواصلات والاتصالات

8) ثم شغل منصب امين اللجنة الشعبيه العامة لشعبية طرابلس وحقق فيها العديد من الانجازات ومنها قام بتوظيف اكثر من5000 شاب وشابه ومنح العديد من فرص للشباب

9) وصل بعد ذلك الى منصب آمر سرية الحراسة الخاصة للزعيم الراحل معمر القذافي لمدة ثمانية سنوات

10) بعد سيطرة ميلشيات عبد الحكيم بالحاج على طرابلس بدعم من عملية « فجر الأوديسة » التي نفذها الناتو ، رفض الهنشيري التخلي عن مهمته الى أن قضى مع قائده في 20 أكتوبر 2011 حيث توجه مع القذافي ضمن سريته الخاصة، وكان من أبرز قادتها منصور ضو المعتقل حتى الآن.

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