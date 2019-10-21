جراء الفيضانات في عدة مدن.. صحة المؤقتة تدعو المواطنين إلى التواصل الفوري مع الطوارئ

البيضاء-العنوان

دعت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المواطنين بالتواصل الفوري مع جهاز الإسعاف والطوارئ لتسهيل سرعة تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية؛ وذلك نتيجة تعرض عدد من المدن لهطول الأمطار الغزيرة ما أدى إلى فيضانات وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل والشوارع.

كما طالبت وزارة الصحة كافة فروع جهاز الإسعاف والطوارئ برفع حالة الجهوزية الكاملة ودرجة الاستعداد والتأهب لتقديم كافة الخدمات وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، والجهات الأمنية، لتسهيل سرعة تقديم الخدمة في ظل توقعات بارتفاع مناسيب المياه، مع استمرار هطول الأمطار.

وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع باهتمام أوضاع المواطنين، عقب الفيضانات غير المسبوقة والأضرار التي أحدثتها الأمطار والسيول ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق القريبة من مجرى السيول.

وتشهد عدد من المدن في المنطقة الشرقية هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في حدوث فيضانات غير مسبوقة وأضرار بشرية ومادية.

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