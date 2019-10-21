استعدادات متواصلة لرالي تي تي بمدينة ودان لرياضة السيارات الصحراوية‎

تواصل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الدائمة لرالي تي تي لرياضة وسباق السيارات الصحراوية ( الدفع الرباعي ) والسيارات الرياضية بوضع اللمسات الاخيرة على انطلاقته في الثالث من شهر نوفمبر القادم في نسخته الخامسة ..

وقال على الشيخ عضو اللجنة الدائمة للرالي لمراسل بوابة افريقيا في الجفرة بان كافة الاجراءات قد اتخذت وقد تم تشكيل اللجان التنظيمية والفنية والميكانيكية ورسم مسارات ومسافات السباق على رمال تي تي الواقعة على الشمال من مدينة ودان ، وقد وجهت الدعوات الى كافة الاندية الليبية المتخصصة وهواة سباق وعروض السيارات الصحراوية من كافة المناطق الليبية في الشرق والغرب والجنوب والوسط للمشاركة فيه .

واضاف من المتوقع ان يشارك في فعاليات الرالي الذي يتضمن ايضا جوانب اخرى ثقافية وتراثية وفنية متنوعة من بينها المعارض وعروض عقود الخيالة والطيران الشراعي وسهرات وامسيات تحييها فرق الفنون الشعبية ..ان يشارك اكثر من الف متسابق من مختلف انحاء ليبيا ..

واشار الى ان هدف رالي تي تي من جمع هذا الكم من المشاركين هو التأكيد على ان ليبيا وحدة واحدة لا تتجزأ ودعوة للسلام والامان والحوار بين الليبيين لاجل استقرار ليبيا وتجنيب اهلها ويلات الحروب والدمار

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