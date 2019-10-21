افتتاح المقر الجديد لفرع المصرف الزراعي بمدينة هون‎

احتفل بمدينة هون امس الاحد بافتتاح المقر الجديد لفرع المصرف الزراعي بلدية الجفرة واعادة تفعيله بعد اغلاق وتوقف عن العمل استمر لاكثر من سبعة سنوات .

حضر الاحتفالية رئيس واعضاء مجلس الحكماء والاعيان ومدير ادارة الفروع بالمصرف الزراعي ووكيل ديوان المجلس البلدي وعددا من مسئولي القطاعات والمؤسسات الرسمية والاهلية ..

وقال مدير ادارة الفروع بالمصرف الزراعي عن منطقة الجنوب بان فرع الجفرة سيعمل على تقديم القروض للمزارعين وفتح حسابات جارية و خدمة منحة ارباب الاسر اضافة الى خدمات اخرى تهم المزراعين بشكل خاص .

وكرمت ادارة فرع المصرف عدد من الجهات الرسمية والافراد ممن قدموا المساعدة لصيانة وتحوير مبني المقر الجديد والموظفين المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة طيلة مايزيد عن اربعين سنة في الخدمة واسر الموظفين المتوفين .

يذكربان المصرف الزراعي بالجفرة تم انشاؤه في العام 1970 من القرن الماضي

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