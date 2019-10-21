بعد حدوث سيول بعدد من المدن..صحة المؤقتة تطالب المواطنين بالتواصل الفوري مع جهاز الاسعاف والطوارئ

ليبيا – أهابت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المواطنين بالتواصل الفوري مع جهاز الاسعاف والطوارئ لتسهيل سرعة تقديم الخدمات العلاجية والاسعافية نتيجة تعرض عدد من المدن أمس الأحد لهطول الأمطار الغزيرة مما أدى إلى فيضانات وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل والشوارع.

صحة المؤقتة طالبت عبر مكتبها الإعلامي كافة فروع جهاز الاسعاف والطوارئ برفع حالة الجهوزية الكاملة ودرجة الإستعداد والتأهب لتقديم كافة الخدمات وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهلال الاحمر والجهات الأمنية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة في ظل توقعات بارتفاع مناسيب المياه مع استمرار هطول الأمطار.

وأكدت الوزارة أنها تتابع باهتمام أوضاع المواطنين عقب الفيضانات غير المسبوقة والأضرار التي أحدثتها الأمطار والسيول،داعيةً المواطنين لأخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق القريبة من مجاري السيول.

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