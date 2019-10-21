المتوسط:
تتواصل لليوم الثاني على التوالي حملة ( معاً نجعلها تدوم ) التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء بالتعاون مع وزارة التعليم والتي تهدف إلى غرس ثقافة الترشيد لدى طلاب مرحلتي التعليم الاساسي والمتوسط.
وانطلقت الحملة، بمنطقة شهداء عبد الجليل جنزور ، حيث ألقيت محاضرات توعوية وتوزيع مطويات ترشيدية وأقلام حبر جاف تحمل عبارة ترشيديه وتتواصل حملة ( معاً نجعلها تدوم ) بزيارة العديد من المدارس في المناطق لغرس ثقافة الترشيد لدى الطلاب الذين هم جيل المستقبل.
The post «العامة للكهرباء» تُطلق مبادرة لترشيد الاستهلاك appeared first on صحيفة المتوسط.
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