«العامة للكهرباء» تُطلق مبادرة لترشيد الاستهلاك

تتواصل لليوم الثاني على التوالي حملة ( معاً نجعلها تدوم ) التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء بالتعاون مع وزارة التعليم والتي تهدف إلى غرس ثقافة الترشيد لدى طلاب مرحلتي التعليم الاساسي والمتوسط.

وانطلقت الحملة، بمنطقة شهداء عبد الجليل جنزور ، حيث ألقيت محاضرات توعوية وتوزيع مطويات ترشيدية وأقلام حبر جاف تحمل عبارة ترشيديه وتتواصل حملة ( معاً نجعلها تدوم ) بزيارة العديد من المدارس في المناطق لغرس ثقافة الترشيد لدى الطلاب الذين هم جيل المستقبل.

