المسماري: إعتراف الجامعة العربية بحكومة السراج غير الشرعية عقد حل الأزمة في ليبيا

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية كبيرة تشارك فيها جماعة التطرف والعنف والإرهاب التي تسمي نفسها زورا وبهتانا “الإخوان المسلمين” ويدعمها بعض الأطراف الإقليمية والدولية.

المسماري أوضحت في تصريح خاص لموقع “كل العرب” أمس الأحد أن اجتماع مجلس النواب في القاهرة بدعوة من البرلمان المصري والذي شهد حضور 90 نائباً يمثلون 13 دائرة كان مثمراً للغاية ونوقش فيه نقاط مهمة منها تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة وذلك لعقد جلسة مهمة للبرلمان في مدينة غات أو أي مدينة أخرى لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تمثل كل الليبيين وتساهم في تخطى المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد بسبب التدخلات الخارجية وسيطرة الميلشيات على العاصمة طرابلس.

وأضافت :”أن المجلس يرحب بكل الجهود الدولية التي تسعى لحل حقيقي للازمة ولكن في الوقت نفسه نرفض تجاوز مجلس النواب إذ انه هو الجهة الشرعية المنتخبة من الشعب والحل والحوار مع أطراف لا تمثل الدولة الليبية والشعب الليبي يعد تعقيداً للازمة وخلط للأوراق وهو ما نرفضه قلبا وقالبا”.

وعن معركة الجيش مع الميلشيات في طرابلس وتأخر الحسم ،قالت المسماري إن الجيش قادر على الحسم ولكن هناك اعتبارات أخرى أهمها الحفاظ على حياة المدنيين التي تحتمي بهم العناصر الإرهابية بالإضافة إلى المحافظة على البنية التحتية ،مشيرةً إلى أن الجيش نظامي محترف يعمل وفق القوانين العسكرية الدولية وأبنائه الجنود البواسل يحافظون على الوطن ويحمون ترابه ويحاولون تجنب المدنيين للقتل وهذا ما يؤخر الحسم إضافة إلى التدخلات الدولية السلبية في الحرب على الإرهاب ومساعدة المتطرفين وهو ما تقوم به تركيا وقطر من خلال دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية،على حد تعبيرها.

وعن دور مصر في حل الأزمة الليبية، أوضحت عضو مجلس النواب أن مصر هي قلب العروبة النابض وموقفها واضح للجميع فمصر وليبيا تجمعهم علاقات تاريخية فهما شعب واحد في بلدين وكل المؤسسات المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة والزعيم عبدالفتاح السيسي والبرلمان والجيش المصري يقفون في صف الدولة الليبية فمصر وليبيا أمنهم القومي واحد ومستقبلهم ومصيرهم واحد وهو ما نشعر به هنا في مصر العروبة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن حل الأزمة في ليبيا لن يكون إلا بتضافر الجهود المخلصة والدول التي يهمها استقرار ليبيا فالحل سيكون ليبي ليبي بمشاركة الإخوة والأصدقاء من الدول المحبة لليبيا.

وعن دور جامعة الدول العربية في الأزمة الليبية ،قالت المسماري إن جامعة الدول العربية دورها سلبي للغاية في كل الأزمات العربية، معتقدةً أن اعترافها بحكومة فائز السراج غير الشرعية والتعامل معها جزء من تعقيد حل الأزمة في ليبيا.

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