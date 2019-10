المتوسط:

أعلنت الوحدات العسكرية بكتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش، اقتحام مواقع وتمركزات لميليشيات الوفاق بالقرب من مسجد الطيبة جنوب العاصمة طرابلس

وأكدت الكتيبة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الوفاق، بحسب الكتيبة.

