الجازوي: سنشارك بإجتماع غات إذا تم إعداده من قبل النواب وليس امتداد لضغط خارجي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014، سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين إن النواب المجتمعون بطرابلس يحاولون إعادة البرلمان إلى لحمته وإلتئامه من أجل تحقيق التوافق في هذه المرحلة الحرجة.

الجازوي أشار خلال تصريح في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنهم قاموا بالتواصل مع النواب المتواجدين بطبرق ومصر والنواب غير المتواجدين معهم ومن بتركيا لأن أعضاء مجلس النواب يبلغ 102 من غير المقاطعين ولم يجتمعوا منذ أكثر من عام ونصف.

ولفت إلى أن النواب في طرابلس خططوا لعقد جلسة تشاورية تجمع النواب لوضع خطة عمل هدفها إعادة لحمة المجلس بعيداً عن التجاذبات الأخرى ، مبيناً أنه عندما يتم رفض اللقاء في أي دولة أخرى يعود إلى رغبتهم بأن يكونوا بمعزل عن الدول المحيطة التي تؤثر بمجرياته.

وأوضح أن القضية الليبية وعدم استقرار ليبيا لم يحصل نتيجة إختلاف الليبين إنما نتيجة خلاف الدول المحيطة والكبرى التي تتصراع على البلاد، مضيفاً أن الإجتماع ومكانه مهم جداً ويلعب دور فاللقاء بمصر مما لا شك فيه عبارة عن توظيف سياسي لمجموعة الأعضاء وفقاً لتعبيره.

كما علق على عزم عقد إجتماع في مدينة غات إنه عندما يعد لهذا اللقاء من أعضاء برلمان وليس امتداد لضغط خارجي سيكون حينها الحوار ممكناً، مؤكداً على أنهم قادرين على التحوار معاً كأعضاء مجلس النواب يمثلون إرادة الشعب الليبي.

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