المتوسط:

أكد مكتب الاتحاد الأوروبي في ليبيا التزامه بتقديم الدعم للمحتاجين الذين يعانون من تبعات الصراع منذ سنوات في ليبيا.

وقال المكتب، إنه تم تخصيص 2 مليون يورو للمساعدات الإنسانية الإضافية من أجل تغطية الحاجات الأساسية مثل العناية الصحية العاجلة والتغذية ودعم المعيشة وخدمات الحماية للفئات المستضعفة في ليبيا.

وأضاف المكتب، أنه سيتم رصد تمويل الاتحاد الأوروبي عن كثب وتوجيهه من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية.

The post «الاتحاد الأوروبي»: تخصيص 2 مليون يورو لدعم المحتاجين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية