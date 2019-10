المتوسط:

بارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأثنى على كافة الجهود الوطنية التي تهدف إلى توحيد صف مجلس النواب كسلطة شرعية وحيدة ممثلة للشعب الليبي للوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق إرادة الليبيين.

كما تقدم رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح، بخالص شكره وتقديره للرئيس “عبد الفتاح السيسي” ورئاسة وأعضاء مجلس النواب المصري لجهودهم الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق إرادة الشعب الليبي من خلال دعمهم للسلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب.

The post «صالح» يُبارك اجتماع القاهرة.. ويُقدم شكره لمصر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية