ولادة 4 توائم في مستشفى «ابن سينا» بسرت

وضعت سيدة ليبية 4 توائم في مستشفى «ابن سينا» التعليمي بمدينة سرت، في حالة هي الرابعة التي يشهدها المستشفى لـ«ولادة توائم متعددين» خلال العام 2019.

وأشارت رئيسة قسم النساء والولادة بالمستشفى، د. منى القبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أن الأم وضعت ثلاث بنات وولدًا خلال جراحة قيصرية، لافتة إلى أن «الأم والأطفال بصحة جيدة».

وشارك فريق طبي برئاسة د. منى القبي في إجراء الجراجة، تكون من د. رويدا إصبيع، وسكرابعبدالله، ود. أسماء كامل، علاوة على أطباء الأطفال الأخصائية د. حميدة الثائب، ود. منال إمطير، وعناصر التمريض.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أُجريت عملية ولادة قيصرية، لحامل أنجبت ثلاثة توائم في مستشفى «ابن سينا» التعليمي بسرت.



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