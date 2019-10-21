انطلقت فعاليات ورشة عمل لتقييم المواقع الأثرية الليبية المسجلة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر

وبينت وزارة التعليم أنه جرى خلال ورشة العمل التي عقدت بقاعة متحف ليبيا إلقاء العديد من ورقات العمل حول المسؤولية الدولية في حماية الممتلكات الثقافية الوطنية وتقييم حالتها وأساليب وآليات الحفظ والصون للمواقع التراثية “حالة مدينة غدامس”، وآليات صون وحماية المدن والمباني التاريخية.

وحضر ورشة العمل رئيس مصلحة الآثار د محمد الفلوس رئيس لجنة إدارة وتنفيذ استراتيجية الحفاظ وصون مواقع التراث العالمي الليبية الخمس، وابوعجيلة جابر رئيس اتحاد بلديات التراث، وممثلين عن جهاز إدارة المدن التاريخية، وعدد من المهتمين بهذا الجانب.

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