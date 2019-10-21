مئات المعلمين يتظاهرون أمام مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة وزير التعليم

أخبار ليبيا24

خرج المئات من المعلمين اليوم الإثنين في مظاهرة حاشدة أمام مقر حكومة الوفاق في طريق السكة بطرابلس تطالب برحيل وزير التعليم المفوض الدكتور عثمان عبدالجليل.

واستنكر المتظاهرين، التابعين لعدة قطاعات تعليمية تابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، تصريح وزارة المالية بحكومة الوفاق يوم أمس بشأن عدم زيادة المعلمين.

ورفع المتظاهرون هتافات تطالب برحيل وزير التعليم. وقال المتظاهرون، “ارحل. ارحل يا عثمان. المعلم لا يهان” و “المعلم يريد إقالة الوزير”.

وأظهر تسجيل مصور المئات من المعلمين الذين رفعوا لافتات تطالب بإقالة الوزير عثمان عبدالجليل.

وفي تصريح صحفي أكد نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس، أشرف أبوراوي، مواصلتهم وباقي التنسيقيات في المنطقة الغربية للاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم.

ويطالب المعلمين في كل ليبيا بتنفيذ القانون رقم (4) لينة 2018 الصادر من قبل مجلس النواب والقاضي بزيادة مرتبات العاملين في التعليم.

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