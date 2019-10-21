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مئات المعلمين يتظاهرون أمام مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة وزير التعليم

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

خرج المئات من المعلمين اليوم الإثنين في مظاهرة حاشدة أمام مقر حكومة الوفاق في طريق السكة بطرابلس تطالب برحيل وزير التعليم المفوض الدكتور عثمان عبدالجليل.

واستنكر المتظاهرين، التابعين لعدة قطاعات تعليمية تابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، تصريح وزارة المالية بحكومة الوفاق يوم أمس بشأن عدم زيادة المعلمين.

ورفع المتظاهرون هتافات تطالب برحيل وزير التعليم. وقال المتظاهرون، “ارحل. ارحل يا عثمان. المعلم لا يهان” و “المعلم يريد إقالة الوزير”.

وأظهر تسجيل مصور المئات من المعلمين الذين رفعوا لافتات تطالب بإقالة الوزير عثمان عبدالجليل.

وفي تصريح صحفي أكد نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس، أشرف أبوراوي، مواصلتهم وباقي التنسيقيات في المنطقة الغربية للاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم.

ويطالب المعلمين في كل ليبيا بتنفيذ القانون رقم (4) لينة 2018 الصادر من قبل مجلس النواب والقاضي بزيادة مرتبات العاملين في التعليم.

 

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  • هذا هو المعلم الحقيقي الذي يربي الأجيال ويعرف مسئولياته ويكفي يا أيها الوزير المفوض اترك هذا المرفق لا يريديك احد منذ أول يوم دخلت إلى هذا المرفق ويكفي ما فعلته بمناهج التعليم في كل المراحل من التعليم الأساسي والثانوي …. ما قمتم به في التعليم الأساسي والثانوي لم يكن تطويرا ولا بناءا بل دمارا… اتقوا الله اذا كنتم تعرفون عقابه وهول ذلك اليوم الذي لا تنفع فيه واسطة ولا عصبة ولا جماعة ولا من وسيط او وساطة ولا تقبل الأعذار ….. ام التعليم الجامعي فلذلك قصة ودمار من شكل آخر وميزانيات وصرف دون قيود مرتبات دون حدود لكم ولرؤساء الجامعات وما خفي كان اعظم ويوما سيعرف الليبيون الحقائق………..

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