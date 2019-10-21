جلسة حوارية حول خطاب الكراهية في سبها

أقامت منظمة زلاف للتنمية والإعلام في مدينة سبها، جلسة حوارية صباح اليوم، حول خطاب الكراهية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها، وعدد من مديري المؤسسات الإعلامية، ولفيف من الصحفيين ومنتجي المحتوى بالمدينة.

وقال عضو منظمة زلاف للتنمية والإعلام بسبها محمد الأنصاري لقناتنا، إن الجلسة جاءت لمناقشة أبعاد وآثار خطاب الكراهية على التركيبة المجتمعية داخل المنطقة، بهدف الخروج بتوصيات للجهات المعنية، يمكنها المساهمة في الحد من خطاب الكراهية ومحاربته.

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