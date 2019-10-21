صالح يكشف موقفه من اجتماع النواب في القاهرة

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ترحيبه بالاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة.

وثمن صالح الجهود الوطنية التي تهدف إلى توحيد صف مجلس النواب كسلطة شرعية وحيدة ممثلة للشعب الليبي للوصول إلى حل يفضي إلى انهاء الأزمة الليبية وتحقيق إرادة الليبيين.

وأعرب صالح عن شكره وتقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئاسة وأعضاء مجلس النواب المصري لجهودهم الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق إرادة الشعب الليبي من خلال دعمهم للسلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب.

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