وضع المرأة في الكادر الوظيفي على أجندة «محلي الوفاق»

المتوسط:

ترأست مدير مكتب الإحصاء بوزارة الحكم المحلي لحكومة الوفاق، اجتماعا ضم كل من مدير مكتب التخطيط والاستراتيجيات ومدير إدارة تنمية وتطويرالموارد البشرية ومدير مكتب التعاون الدولي والفني ومدير المكتب القانوني المكلف وعدد من موظفي الوزارة بمكتب الإعلام والتعاون الدولي والفني.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الاستبيان الاستطلاعي حول وضع المرأة في السلك الوظيفي على مستوى وزارات ومؤسسات الدولة لعام 2019 وتم الإتفاق على إعداد مشروع لتشخيص واقع وضع المرأة العاملة في قطاع الحكم المحلي ورصد المؤشرات ومستويات التطوير.

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