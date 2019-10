إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

المتوسط:

التقت نهاد امعيتيق بعدد من مديري وموظفات وزارة الحكم المحلي وبمشاركة الدكتورة مريم الأسود حيث تم التباحث حول مشروع حملة 16 يوم الذي يُعد منشطا توعويا هاما يخص المرأة حول مساق( بناء معرفة حول العنف القائم بالنوع الاجتماعي في عالم العمل )وبرعاية وزارة الحكم المحلي.

ويأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة مع مجموعة «من أجلك ليبيا» وتزامنا مع حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم علي النوع الاجتماعي وتفعيلا لدور الوزارة في (نشر ثقافة الإدارة المحلية والترشيد بأهميتها ودورها في استقرار الدولة).

كما ننوه السيدات اللواتي يرغبن بالمشاركة في المساق المطروح حول حملة 16 يومًا.

