«عقيلة صالح» يبارك اجتماعات «النواب» في القاهرة

بارك رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” الاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة مثنيا على كافة الجهود الوطنية التي تهدف إلى توحيد صف مجلس النواب كسلطة شرعية وحيدة ممثلة للشعب الليبي للوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق إرادة الليبيين.

وتقدم رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” في بيان، بخالص شكره وتقديره للرئيس “عبد الفتاح السيسي” ورئاسة وأعضاء مجلس النواب المصري لجهودهم الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق إرادة الشعب الليبي من خلال دعمهم للسلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب.

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