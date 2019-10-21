سيول قوية تجتاح مئات المنازل في طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

تسبب السيول القوية جراء تساقط أمطار غزيرة على طبرق ليل الإثنين في غرق أكثر من 300 منزل في حي الروس وسقيفة خارجة وكذلك غرق أكثر من 30 سيارة.

وأفاد محمد بوبكر الرفادي من مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي بطبرق لأخبار ليبيا 24 أن فرق الإنقاذ انقذت 30 عائلة باستخدام الزوارق المطاطية بينهم عدد كبير من الأطفال بصعوبة بسبب نقص الإمكانيات.

وأوضح الرفادي، أن مستوى منسوب المياه وصل لأكثر من متر وهو ما تسبب في تلف العديد من مقتنيات المنازل، وكذلك السيارات المتوقفة أمام المنازل وداخلها.

وأكد الرفادي أن العمل لازال مستمرًا منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن.

وطالب الرفادي بمساعدات عاجلة سواء من إمكانيات وغيرها من الاحتياجات للعائلات التي تركت بيوتها بسبب السيول، التي لم تراها طبرق منذ سنوات مضت، حسب وصفه.

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