الحكم المحلي تبحث التوعية بالعنف القائم على النوع

عضوة لجنة الحوار بالاتفاق السياسي نهاد معيتيق عددا من مديري وموظفات وزارة الحكم المحلي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول مشروع حملة 16 يوم الذي يُعد منشطا توعويا هاما يخص المرأة حول مساق بناء معرفة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل والمقام برعاية وزارة الحكم المحلي.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء يأتي في أطار مذكرة التفاهم المبرمة مع مجموعة من أجلك ليبيا وتزامنا مع حملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم علي النوع الاجتماعي وتفعيلا لدور وزارة الحكم المحلي في نشر ثقافة الإدارة المحلية والترشيد بأهميتها ودورها في استقرار الدولة.

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