النواب يشيدون بجهود مصر في توحيد المجلس وإنهاء الأزمة في ليبيا

اختتم أعضاء مجلس النواب، برئاسة النائب الأول، فوزي النويري، اجتماعاتهم في القاهرة، أمس، بتكريم اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وأوضح المجلس أن هذا التكريم يأتي في إطار ما يبذلونه من جهود ومساع حثيثة من أجل توحيد مجلس النواب الليبي، بصفته الممثل الشرعي للشعب، مشيدا بمجهودات جمهورية مصر العربية، رئاسة وبرلمانا لإنهاء الأزمة في ليبيا، وتحقيق إرادة الشعب الليبي، ودعم السلطة الشرعية في كافة المحافل الدولية.

هذا وقدم النويري درعا تكريميا لرئيس اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي، شاكرا لهم وللرئيس المصري والبرلمان كرم الضيافة، والدعم الذي تقدمه الشقيقة مصر لليبيا وشعبها.

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