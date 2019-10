اجتماع موسع للأجهزة الأمنية العاملة بمطار مصراتة الدولي

المتوسط:

عقد اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019م اجتماعا موسعا بين الأجهزة الأمنية العاملة بمطار مصراتة الدولي، حيث ضم كل من مدير أمن منفذ مطار مصراتة المقدم “محمد عامر” ورئيس مركز الجمارك بالمطار ورئيس مكتب المخابرات بالمنفذ ومسئول أمن الطائرات وبحضور رئيس فرع إدارة الشؤون الفنية والاتصالات بالمنطقي الوسطي وعدد من مسئولي المرافق بالمطار.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار والعمل على تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمسافرين والعمل على إنشاء غرفة اتصالات مشتركة لهذه الأجهزة.

وعلى هامش هذا الاجتماع، قام الحاضرون بجولة داخل غرفة الاتصالات المشتركة بالمطار وعدد من المرافق الأخرى للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها والعمل على حلحلتها.

