اجتمع عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار ابراهيم مليطان بمكتبه مع مدير مكتب اتصالات سرت بشركة هاتف ليبيا أحمد يوسف.

وتناول اللقاء متابعة ملف الاتصالات الهاتفية بالمدينة والاطمئنان عليه إضافة الى بحث المعوقات التى تواجه مكتب شركة هاتف ليبيا بسرت والعمل على تذليلها خدمة لأهالى المدينة.

